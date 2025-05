Homem de 35 anos é internado em estado grave após ser atropelado; motorista fugiu do local

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos foi atropelado na madrugada deste domingo (25) na Estrada Ernesto Pinca, nas proximidades do condomínio Tibaia de São Fernando II, na zona rural de São Carlos. O motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, por volta das 2h30, a vítima R.C.N.S., foi socorrida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e levada em estado grave para a Santa Casa da cidade. Ele deu entrada na unidade de saúde já entubado e permanece internado na UTI.

A Polícia Militar foi acionada via Copom e compareceu à Santa Casa para verificar o caso. Em contato com a equipe do SAMU, os agentes obtiveram a localização aproximada do acidente, que ocorreu em um trecho escuro e de difícil acesso da estrada vicinal. O condutor do veículo responsável pelo atropelamento não foi identificado até o momento

Leia Também