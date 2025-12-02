Homem de 33 anos invade casa da ex-companheira e danifica janela

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 33 anos foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos na madrugada desta terça-feira (2) após invadir a residência de sua ex-companheira, de 34 anos, em um condomínio no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito. O caso foi registrado como dano.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM por volta de 1h48 para atender uma denúncia de invasão. No local, encontraram a vítima e o investigado. Ela relatou que conviveu com o homem por 11 anos, com quem teve dois filhos, e que o relacionamento terminou devido ao comportamento agressivo dele. Em 2024, a mulher obteve uma medida protetiva.

A vítima afirmou que permite que o ex-companheiro visite os filhos, mas que não mantém mais relacionamento com ele. Na noite anterior, por volta das 21h, o homem teria aparecido alterado e não foi autorizado a entrar. Já durante a madrugada, ele teria pulado o muro da residência e quebrado uma janela para conseguir acesso ao interior do imóvel.

Com o barulho, vizinhos tentaram conter o suspeito, que fugiu pelos telhados de casas vizinhas. Durante a fuga, ele acabou mordido por um cachorro. O ferimento ocorreu pouco antes da chegada dos policiais.

