(16) 99963-6036
terça, 28 de outubro de 2025
Segurança

Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda

28 Out 2025 - 10h11Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda -

Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para registrar o desaparecimento de seu filho, um homem de 33 anos, morador do Jardim São Rafael, que não é visto desde o dia 19 de outubro. A família está em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo.

Segundo o boletim de ocorrência, o desaparecido é esquizofrênico, faz uso de medicação controlada e, no momento em que saiu de casa, estaria desorientado. De acordo com a irmã, ele não consegue falar ou escrever adequadamente, o que aumenta a preocupação e a dificuldade de comunicação caso ele precise pedir ajuda.

No dia em que desapareceu, ele saiu dizendo que iria para a praia. Estava vestido com bermuda marrom, camiseta cinza e blusa de frio preta, e portava apenas o RG.

Desde então, não retornou para casa e nem fez contato com a família. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicada à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil pelo 181 ou diretamente aos familiares.

 

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos
Segurança11h50 - 28 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos

São Carlos terá sala da Delegacia da Mulher online 24h, anuncia deputada
Segurança07h22 - 28 Out 2025

São Carlos terá sala da Delegacia da Mulher online 24h, anuncia deputada

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Jockey Clube
Segurança06h08 - 28 Out 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Jockey Clube

Força Tática detém quatro menores e recupera motocicletas furtadas em São Carlos
Segurança06h04 - 28 Out 2025

Força Tática detém quatro menores e recupera motocicletas furtadas em São Carlos

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto
Vila nery18h32 - 27 Out 2025

Motociclista fica ferido em colisão entre carro e moto

Últimas Notícias