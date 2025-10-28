Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda

Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para registrar o desaparecimento de seu filho, um homem de 33 anos, morador do Jardim São Rafael, que não é visto desde o dia 19 de outubro. A família está em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo.

Segundo o boletim de ocorrência, o desaparecido é esquizofrênico, faz uso de medicação controlada e, no momento em que saiu de casa, estaria desorientado. De acordo com a irmã, ele não consegue falar ou escrever adequadamente, o que aumenta a preocupação e a dificuldade de comunicação caso ele precise pedir ajuda.

No dia em que desapareceu, ele saiu dizendo que iria para a praia. Estava vestido com bermuda marrom, camiseta cinza e blusa de frio preta, e portava apenas o RG.

Desde então, não retornou para casa e nem fez contato com a família. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicada à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil pelo 181 ou diretamente aos familiares.

