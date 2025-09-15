Homem de 32 anos é detido após confusão em bar em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi detido na noite de domingo (14) após se envolver em uma ocorrência de desacato e resistência contra policiais militares em um bar localizado no Jardim das Torres, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada após reclamações de som alto durante um evento no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais solicitaram que o responsável pelo evento reduzisse o volume. O homem, visivelmente alterado e sob efeito de álcool, se recusou a atender ao pedido.

De acordo com o relato policial, o suspeito chegou a empurrar um dos agentes e tentou agredir a equipe com socos, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Durante a abordagem, frequentadores do bar cercaram as viaturas e hostilizaram os policiais, exigindo reforço de outras equipes para controlar a situação.

Após ser contido, o homem foi levado a uma unidade de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como desacato e resistência.

