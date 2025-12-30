Homem de 31 anos morre após queda dentro de residência

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos morreu na noite desta segunda-feira (29) após complicações decorrentes de uma queda sofrida dentro da própria residência, no município de Porto Ferreira. O caso foi registrado como morte suspeita de natureza acidental pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima sofreu uma queda da própria altura no interior da casa, mais precisamente na copa. Um familiar que estava no local encontrou o homem caído e realizou os primeiros socorros, verificando os sinais vitais, antes de acionar uma ambulância.

A vítima foi inicialmente encaminhada à Santa Casa de Porto Ferreira, onde exames constataram sangramento na cabeça. Diante da gravidade do quadro, ela foi transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internada por vários dias.

Ainda conforme o relatório médico, o óbito ocorreu por volta das 21h30, em decorrência de um hematoma subdural traumático, causado pela queda, seguido de complicações clínicas infecciosas e orgânicas durante o período de internação hospitalar.

A médica responsável solicitou o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de São Carlos e será encaminhado para a unidade policial responsável pela área dos fatos para prosseguimento das investigações.

