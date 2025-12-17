(16) 99963-6036
Segurança

Homem de 30 anos morre após apresentar dores nas costas em São Carlos

17 Dez 2025 - 08h47
Uma morte súbita foi registrada na madrugada desta quarta-feira (17) na Santa Casa de São Carlos, no Jardim Paraíso. A vítima é um homem de 30 anos, que morreu após passar mal. 

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem apresentava dores intensas nas costas e havia procurado atendimento anteriormente na UPA do bairro Cidade Aracy. Na última vez em que buscou ajuda médica, ele foi encaminhado à Santa Casa, onde exames indicaram problemas renais.

Ainda de acordo com o registro policial, o paciente chegou a passar por sessão de hemodiálise dois dias antes do óbito. Após o procedimento, ele não teria se sentido bem e acabou falecendo. A morte foi constatada por um médico da unidade hospitalar.

O caso foi registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que irão apontar a causa da morte.

