Homem de 30 anos é encontrado morto dentro de casa em São Carlos

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (22) em sua residência, localizada na Guerino Fracasso, no Jardim Social Presidente, em São Carlos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma irmã da vítima estranhar a falta de contato. Ela pediu a um amigo e vizinho que verificasse a casa, e ele, ao pular o muro, encontrou o homem já sem vida, deitado sobre a cama e em avançado estado de decomposição.
A perícia foi acionada para o local, e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico. Segundo informações da família, o homem morava sozinho, era portador de diabetes e fazia uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, não seguindo corretamente o tratamento médico.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e encontro de cadáver, e a ocorrência foi encaminhada para apuração detalhada. O corpo foi recolhido pela funerária de plantão.