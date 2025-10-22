(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Segurança

Homem de 30 anos é encontrado morto dentro de casa em São Carlos

22 Out 2025 - 09h08Por Da redação
IML de São Carlos - Crédito: arquivoIML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 30 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (22) em sua residência, localizada na Guerino Fracasso, no Jardim Social Presidente, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma irmã da vítima estranhar a falta de contato. Ela pediu a um amigo e vizinho que verificasse a casa, e ele, ao pular o muro, encontrou o homem já sem vida, deitado sobre a cama e em avançado estado de decomposição.

A perícia foi acionada para o local, e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico. Segundo informações da família, o homem morava sozinho, era portador de diabetes e fazia uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, não seguindo corretamente o tratamento médico.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e encontro de cadáver, e a ocorrência foi encaminhada para apuração detalhada. O corpo foi recolhido pela funerária de plantão. 

