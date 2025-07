Homem de 29 anos é preso por descumprimento de medida protetiva ao tentar invadir casa da mãe

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (9), em São Carlos, por descumprir medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da residência da própria mãe, de 47 anos. O caso foi registrado no bairro Jardim Zavaglia e atendido pela Polícia Militar, após acionamento via 190.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher informou que, no dia anterior, ambos haviam sido notificados por um oficial de justiça sobre a medida protetiva concedida judicialmente, determinando que o filho deixasse a casa. Apesar disso, ele teria retornado à residência ainda na mesma tarde, tentando forçar entrada e causando tumulto no portão.

No início da noite, o homem voltou ao local gritando e exigindo entrar. A vítima se recusou a permitir a entrada e acionou novamente a polícia. Quando os policiais chegaram, ele já havia deixado o local, mas foi localizado em um bar próximo e detido em seguida.

Conduzido ao Plantão Policial, o indiciado alegou que apenas retornou para buscar uma blusa, devido ao frio, e negou ter feito escândalo. A versão, no entanto, foi contestada pela vítima, que reafirmou não querer a revogação das medidas protetivas.

Diante dos fatos e dos elementos colhidos, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante com base no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia. O caso será apurado em inquérito policial.

Leia Também