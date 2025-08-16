Homem de 27 anos é encontrado morto em residência no Centro

Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (15), em um imóvel abandonado localizado na esquina das ruas Jesuíno de Arruda e Dona Alexandrina, na região central de São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo, a equipe foi abordada por um indivíduo em situação de rua, que relatou suspeitar que seu colega estivesse sem vida. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima apresentava rigidez cadavérica e ausência de sinais vitais.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e confirmou o óbito de Everson Fagundes de Oliveira . Em seguida, a Polícia Científica realizou os trabalhos de perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada como morte suspeita no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde será investigada pelas autoridades competentes.

Leia Também