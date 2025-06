Homem de 25 anos é detido por embriaguez ao volante e direção perigosa em Ibaté

Compartilhar no facebook

Copo com cerveja - Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um homem de 25 anos foi detido na noite de sábado (28) em Ibaté após dirigir em alta velocidade, realizar manobras perigosas e apresentar sinais de embriaguez. A abordagem ocorreu por volta das 20h40 na Rua Visconde de Pelotas, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo conduzido pelo rapaz fazia zigue-zague pela via e desrespeitou ordens de parada. Os policiais relataram que ele chegou a acelerar bruscamente e só parou alguns metros depois, na Rua João Rossito. Ao descer do carro, o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física moderada e dispositivo de condução elétrica (modelo "Taser").

Apesar de apresentar sinais visíveis de embriaguez, o condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro. Posteriormente, já na delegacia, ele concordou em fornecer amostra de sangue para exame de alcoolemia. Autuações administrativas foram aplicadas e foi requisitado exame de corpo de delito.

