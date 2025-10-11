(16) 99963-6036
sábado, 11 de outubro de 2025
Segurança

Homem de 19 anos foragido da Bahia é capturado pela Polícia Militar em Ibaté

11 Out 2025 - 13h29Por Da redação
Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de sexta-feira (10), no bairro Jardim Icaraí, em Ibaté, durante uma ação da Polícia Militar. A captura ocorreu após denúncia anônima indicando que um homem em atitude suspeita estaria em uma residência na Rua Augusto Boni.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local indicado e, ao chamarem na porta, foram atendidos pelo indivíduo, que imediatamente confessou estar foragido do Estado da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Brumado (BA), onde responde a um processo pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º do Código Penal).

Por receio de fuga, os policiais utilizaram algemas durante a condução do suspeito até o Plantão Policial de São Carlos. Em depoimento, o homem afirmou não ter sofrido nenhum tipo de violência no momento da prisão e solicitou que sua detenção fosse comunicada à Defensoria Pública.

Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

