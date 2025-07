Homem dá "migué" em farmácia e não paga medicamento avaliado em quase R$ 300

Plantão Policial - Crédito: arquivo

Um boletim de ocorrência foi registrado após um episódio envolvendo a retirada não autorizada de um medicamento controlado em uma drogaria localizada na Avenida São Carlos, na Vila Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil,um cliente apresentou uma receita para aquisição de Lisdexanfetamina 70 mg, avaliado em R$ 281,90, e a farmacêutica realizou a dispensação do produto. No entanto, o homem não efetuou o pagamento no caixa. Em vez disso, ao se dirigir até a geladeira da loja para pegar uma garrafa de água, ele teria colocado a medicação no bolso e saído do local sem concluir a compra.

A situação foi percebida apenas no dia seguinte, quando a equipe da farmácia tentou registrar a receita no sistema e constatou que não havia registro de pagamento. Em contato com o cliente, ele alegou que só percebeu em casa que o medicamento não havia sido cobrado e que retornaria à loja para realizar o pagamento — o que não ocorreu até o momento. A empresa tentou novo contato, mas não obteve resposta.

