Homem compra celular de R$ 4 mil em loja de São Carlos e afirma que não recebeu aparelho

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um homem de 42 anos foi à CPJ e na tarde desta terça-feira, 11, formulou boletim de ocorrência contra uma empresa localizada na avenida Comendador Alfredo Maffei, alegando ter caído em um golpe e perdido R$ 4 mil na compra de um celular.

De acordo com a vítima, que reside na Vila Monteiro, a compra do aparelho teria ocorrido no dia 30 de novembro do ano passado, quando fez um PIX no valor de R$ 4.169,00 com a promessa de que o produto seria entregue no máximo em 15 dias.

Porém, os dias se passaram e o celular não era entregue. As ligações feitas pela vítima teriam sido várias e o envio do aparelho sempre postergado até que os acusados deixaram de se comunicar. A vítima acredita que mais pessoas tenham caído neste golpe.

