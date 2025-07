Homem com síndrome de Down se perde da mãe e desaparece no Centro

Compartilhar no facebook

A família de Estevão Eduardo Felix, de 38 anos, está à procura do homem que desapareceu por volta das 13h20 desta terça-feira (29), em frente à agência do INSS.

Segundo informações dos familiares, Estevão, que tem síndrome de Down, se perdeu da mãe no local e desde então não foi mais visto. Ele mora na avenida João Dagnone, e não tem costume de sair desacompanhado.

No momento do desaparecimento, Estevão vestia calça jeans, blusa de moletom com touca e usava óculos. A família fez buscas pela região, mas ele não foi encontrado.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Estevão Eduardo Felix deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar diretamente a família no contato: 11 98767-9393

