Homem com passagens por crimes na Baixada Santista é preso pela DIG na Vila Monteiro

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu, na última terça-feira (25), um homem de 22 anos durante a "Operação Pré-Carnaval" em São Carlos. A ação ocorreu na Vila Monteiro, quando investigadores que realizavam levantamentos na região central notaram o suspeito caminhando pela Rua São Joaquim. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou esconder o rosto, o que despertou a atenção dos policiais.

Após a abordagem, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão cível expedido pela 1ª Vara da Família e Sucessões de São Carlos. Durante a averiguação, os agentes também descobriram que o suspeito estava sendo investigado pela Polícia Civil de Santos por envolvimento em furtos e roubos na Baixada Santista.

Questionado sobre possíveis ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o homem negou qualquer envolvimento com a organização criminosa. Ele foi encaminhado à DIG e, no final da tarde, transferido para o Centro de Triagem, onde aguardará audiência de custódia nesta quarta-feira (26).

