Homem com bicicleta motorizada sofre acidente na região da MAPFRE

Bicicleta motorizada envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta motorizada foi registrada na Avenida Coronel José Augusto de Oliveira Salles, em frente ao trevo de acesso à MAFRE. O acidente envolveu um veículo que realizava o contorno para entrar no sentido da MAFRE e uma bicicleta motorizada que seguia pela via no sentido bairro 215 – Praça Itália.

De acordo com o relato do condutor do carro, ele aguardou a passagem de um outro veículo antes de fazer a conversão. Sem avistar mais nenhum carro vindo, ele avançou. No entanto, o motociclista trafegava pelo acostamento e acabou sendo atingido.

O ciclista, um homem de 30 anos, sofreu trauma na perna. A equipe do Samu foi acionada, mas a vítima recusou atendimento no local. Ele foi levado até a UPA da Vila Prado por meios próprios.

