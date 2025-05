Homem cai em golpe e perde R$ 16 mil após suposta venda de Montana em São Carlos

Golpe do carro faz mais uma vítima - Crédito: divulgação

Um homem de 47 anos, morador da cidade de Itu foi vítima de estelionato ao tentar comprar um veículo anunciado no Facebook Marketplace. O caso foi registrado como boletim de ocorrência no plantão policial de São Carlos.

Segundo relato à Polícia Civil, ele e sua esposa, uma mulher de 55 anos, encontraram um anúncio de um Chevrolet Montana LS, ano 2013/2014, ofertado por um valor abaixo do mercado. A negociação foi iniciada com uma mulher que dizia representar o dono do carro, identificado como advogado. Foi enviada à vítima inclusive uma imagem de uma carteira da OAB em nome do suposto vendedor.

As tratativas ocorreram via WhatsApp, e o casal se deslocou até São Carlos para ver o veículo. No local, encontraram um homem de 55 anos, autônomo, que confirmou ser o proprietário e afirmou conhecer o suposto advogado, dizendo ser seu cunhado. Diante disso, o comprador autorizou uma transferência via Pix no valor de R$ 16.000,00 para uma terceira pessoa, acreditando estar concretizando a compra.

Após o envio do valor, o contato com o vendedor foi interrompido. O proprietário real do veículo relatou que havia anunciado o carro por R$ 41.000,00 e foi procurado por um homem que afirmou comprar o automóvel para quitar uma dívida com a vítima. No entanto, o proprietário afirma não ter recebido nenhum valor até o momento.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local onde o carro estava podem auxiliar nas investigações. A Polícia Civil está apurando o caso, registrado como estelionato com autoria ainda desconhecida.

