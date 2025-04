Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde R$ 11,9 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

Advogado - Crédito: Pixabay

Um homem de 26 anos foi vítima de um golpe de estelionato nesta terça-feira (9) ao acreditar que receberia uma indenização judicial em decorrência de um processo movido contra uma empresa, por vazamento de dados.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o rapaz havia contratado um advogado no ano passado para mover a ação. Nesta semana, ele foi procurado por outra suposta advogada, que alegou ser responsável pelo andamento do caso no escritório .

Por meio de mensagens via WhatsApp, o jovem foi informado de que a indenização de R$ 10 mil havia sido liberada, mas que, para evitar descontos de Imposto de Renda, seria necessário esvaziar a conta bancária. Acreditando na história, a vítima transferiu um total de R$ 11.900 via PIX, em três transações, para uma conta em nome de um terceiro.

Após as transferências, o número que havia entrado em contato bloqueou o acesso e a foto de perfil do escritório desapareceu do aplicativo, impossibilitando novas tentativas de comunicação. Ao perceber o golpe, a vítima procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência.

O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de São Carlos. Até o momento, os golpistas não foram identificados.

