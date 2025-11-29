(16) 99963-6036
Segurança

Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde quase R$ 12 mil em São Carlos

29 Nov 2025 - 09h32Por Da redação
Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um morador de 58 anos de São Carlos foi vítima de um golpe aplicado por estelionatários que se passaram por advogados e por um suposto funcionário do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O caso ocorreu nesta sexta-feira (28) e foi registrado na Delegacia Eletrônica.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação por WhatsApp de um indivíduo que se apresentou como seu advogado, informando que havia ganho uma ação judicial e que o STJ entraria em contato para confirmar o valor a ser recebido.

Minutos depois, outra pessoa o procurou pelo aplicativo, dizendo ser representante do STJ. Ambos passaram a orientar a vítima sobre supostos procedimentos necessários para liberar o dinheiro, inclusive solicitando que ele verificasse depósitos em sua conta, que nunca foram realizados.

Os criminosos então informaram que seria preciso fazer um PIX e, posteriormente, uma transferência TED para uma mulher, no valor de R$ 11.999,00. A vítima realizou o TED acreditando que o valor seria restituído na liberação da causa.

Após desconfiar da situação, o homem interrompeu o contato alegando que tinha consulta médica e procurou outro advogado e sua agência bancária, onde foi alertado de que se tratava de um golpe. Ele foi orientado a registrar a ocorrência e contestar a transação.

A Polícia Civil informou no boletim que o caso será investigado como estelionato.

