Homem cai em golpe ao tentar comprar scooter elétrica pela internet em São Carlos

Computador - Crédito: divulgação

Um morador de São Carlos foi vítima de estelionato após tentar comprar uma scooter elétrica anunciada em uma rede social. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (19), no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima encontrou o anúncio do veículo no Marketplace do Facebook. O valor pedido chamou a atenção e ele iniciou contato com o suposto vendedor. Após conversas e negociações, realizou um pagamento via Pix no valor de R$ 2.500,00.

No entanto, após a transferência, o contato com o vendedor foi interrompido e a vítima percebeu que havia caído em um golpe. O anúncio era falso e o perfil utilizado era fictício.

