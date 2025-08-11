Homem cai de andaime de 3 metros enquanto trocava luminárias em posto no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximiano

Na tarde desta segunda-feira (11), um homem de 32 anos sofreu uma queda de aproximadamente três metros ao despencar de um andaime enquanto trocava luminárias de um posto localizado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações, a vítima estava sobre o andaime quando outra pessoa o empurrava para reposicioná-lo. O equipamento acabou enroscando em uma canaleta de água no posto e travou, fazendo com que o trabalhador perdesse o equilíbrio e caísse, batendo o braço e a cabeça.

Ele recebeu atendimento inicial da motolância do SAMU e foi encaminhado para avaliação médica.

