Homem baleado no Aracy ameaçou vizinhos e avançou contra PM com barra de ferro

Momento em que acusado era socorrido - Crédito: Maycon Maximino

O homem de 36 anos que foi baleado na tarde desta terça-feira (16) ameaçou vizinho e partiu para cima dos PMs com barra de ferro, segundo informações da corporação. O caso aconteceu na rua Francisco Bassani da Silva, no bairro Cidade Aracy II.

Segundo informações, o homem de 36 anos, aparentemente sob efeito de álcool e entorpecentes, estaria transtornado e ameaçando vizinhos, inclusive um idoso em frente à residência dele.

Durante a abordagem, os policiais verificaram os dados do indivíduo na viatura, momento em que ele conseguiu fugir e entrar em sua casa. Logo em seguida, o homem se armou com uma barra de ferro e saiu para a rua, passando a ameaçar os policiais.

A equipe tentou diálogo para que ele soltasse o objeto, porém, em determinado momento, o suspeito avançou contra um dos policiais. Diante da agressão iminente, o PM efetuou dois disparos para se defender.

O homem foi contido e desarmado. Uma equipe de socorro foi acionada, inicialmente conduzindo a vítima à UPA do Cidade Aracy. Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que transferiu o homem, consciente, para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Científica e o delegado de plantão compareceram ao local para realizar a perícia e registrar a ocorrência.

