Homem baleado em Água Vermelha está internado em estado grave e corre risco de morte

Movimentação no local do crime - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Segurança Homem é baleado e mulher fica ferida após disparos em Água Vermelha

O homem baleado na manhã de Natal, 25 de dezembro, no distrito de Água Vermelha, em São Carlos, permanece internado em estado grave, com risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 11h55, em uma via pública na área rural do distrito. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou duas vítimas feridas. Uma ambulância do Samu já realizava o socorro.

A vítima masculina, de 39 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo e encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave. Segundo informações médicas repassadas à polícia, o quadro é considerado crítico, com risco de morte. A outra vítima, uma mulher de 18 anos, foi atingida no rosto por estilhaços e permaneceu em observação hospitalar.

Após o crime, o autor dos disparos fugiu em uma caminhonete preta. Com base em informações repassadas via Copom, policiais militares localizaram o veículo em uma estrada municipal próxima à Fazenda Engenho Velho. Durante a abordagem, o suspeito, um homem de 59 anos, afirmou espontaneamente que havia efetuado dois disparos de arma de fogo e que a arma estava no interior do veículo.

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de seis munições, sendo duas deflagradas. Um facão e um telefone celular também foram recolhidos.

O suspeito foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de São Carlos, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ocorrência segue sob investigação para o esclarecimento completo dos fatos.

Leia Também