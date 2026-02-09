Homem baleado dá entrada na UPA Vila Prado

Policiais na UPA - Crédito: Lourival Izaque

Um homem foi baleado e deu entrada na UPA da Vila Prado, em São Carlos, após ser socorrido por meios próprios.

Informações preliminares e ainda não confirmadas apontam que o caso poderia estar relacionado a uma tentativa de assalto em uma residência rural. Segundo relatos extraoficiais, o morador do imóvel teria reagido e atingido um dos supostos assaltantes. No entanto, essa versão não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em investigação e que todas as hipóteses estão sendo analisadas. Após o atendimento inicial na UPA da Vila Prado, o homem baleado foi transferido sob escolta policial para a Santa Casa para avaliação médica mais detalhada.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem confirmação sobre a dinâmica do fato. O caso segue sob apuração.

