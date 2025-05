Homem ateia fogo em casa da ex-companheira em São Carlos

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência - Crédito: Lourival Izaque

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil de São Carlos após descumprir medida protetiva de urgência e incendiar a residência de sua ex-companheira na noite de sábado (24). O caso ocorreu por volta das 20h10, na Rua Biron Ortiz de Araújo, no bairro Vila Jacobucci.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito teria arrombado uma porta de acesso a um conjunto de kitnets e invadido o imóvel onde vive a vítima. Após uma discussão, ele a agrediu fisicamente, a agarrando pelo pescoço, e em seguida ateou fogo em um sofá da sala utilizando um isqueiro. O incêndio rapidamente tomou grandes proporções, destruindo completamente o imóvel e todos os pertences da mulher.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate foram acionadas e conseguiram conter as chamas. Felizmente, não houve feridos, mas a casa ficou completamente destruída, inclusive com o telhado comprometido.

A mulher relatou aos policiais militares que já havia solicitado e obtido medida protetiva contra o agressor. No entanto, o documento foi consumido pelo fogo. Desabrigada, ela optou por não comparecer imediatamente à delegacia, buscando abrigo junto a familiares.

O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, incêndio, violência doméstica e vias de fato, e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos.

