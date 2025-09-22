Homem armado com facas é detido após resistir à abordagem em São Carlos

Viatura giroflex -

Na tarde de domingo (21), um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Militar após resistir a uma abordagem no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via Copom após denúncias de que o indivíduo apresentava comportamento alterado em via pública. Ao ser localizado, o suspeito se recusou a obedecer às ordens e passou a demonstrar agressividade. Durante a ação, os policiais perceberam que ele portava duas facas na cintura — uma com 26 centímetros e cabo de madeira e outra de 24 centímetros com cabo plástico verde.

Diante da resistência e do risco iminente de agressão, os PMs utilizaram o Dispositivo de Incapacitação Neuromuscular (Taser). O primeiro disparo não teve efeito, sendo necessário um segundo para imobilizar o homem, que foi então desarmado e contido.

Ele foi encaminhado à UPA do bairro, onde recebeu atendimento médico, e posteriormente conduzido ao Plantão Policial. As facas foram apreendidas e o caso registrado.

