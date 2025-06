Homem armado com faca leva medo a frequentadores de igreja no Jardim Beatriz

Compartilhar no facebook

Plantão Policial -

Um homem de aproximadamente 50 anos está sendo acusado de perturbar cultos religiosos no bairro Jardim Beatriz, em São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta quarta-feira (11), ele teria comparecido repetidamente ao salão, gritando e interrompendo as celebrações.

Segundo relatos, o homem se apresenta frequentemente em visível estado de embriaguez, causando medo entre os fiéis, principalmente mulheres e crianças. Na ocorrência mais grave, registrada em 7 de junho, o suspeito teria portado uma faca.

Mesmo após diversas chamadas à polícia, o indivíduo continua retornando ao local. Os frequentadores solicitaram providências;

