Homem armado com faca invade casa e rouba celular e cartão bancário de casal em São Carlos

Um casal de 63 anos foi vítima de um roubo na noite desta sexta-feira (2), em uma residência localizada no bairro Jardim Brasíliaem São Carlos. O crime ocorreu por volta das 23h40 e foi registrado no plantão da Polícia Civil na madrugada deste sábado (3).

O morador percebeu um vulto próximo à janela do quarto e, ao tentar verificar o que acontecia, foi surpreendido pelo suspeito, que conseguiu forçar a abertura da janela e entrar no cômodo. O autor estava armado com uma faca.

No quarto também estava a esposa da vítima, que não reagiu. O criminoso subtraiu um telefone celular Samsung, modelo A14, de cor verde com capa rosa, além de um cartão bancário que estava junto ao aparelho.

Após o crime, o cartão foi utilizado de forma indevida em duas transações, nos valores de R$ 35 e R$ 75, ambas registradas em nome de uma empresa. Houve ainda uma tentativa de compra no valor de R$ 150, que não chegou a ser concluída.

As vítimas relataram que o autor pode ter acessado o imóvel pulando o muro lateral ou pelos fundos da residência. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, mas até o momento ninguém foi preso. Ninguém ficou ferido.

O suspeito foi descrito como homem branco, de aproximadamente 1,60 metro de altura, rosto redondo e compleição gorda. Como o quarto estava com a luz apagada e a ação foi rápida, não foi possível obter mais detalhes.

