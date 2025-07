Homem ameaça rival com armas de pressão após briga em bar em São Carlos

Compartilhar no facebook

Um desentendimento ocorrido em um bar no Jardim Pacaembu, em São Carlos, terminou com ameaça e apreensão de armas de pressão na noite de terça-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, após se envolverem em uma briga, dois homens — um de 51 e outro de 38 anos — trocaram agressões e voltaram para suas respectivas residências com ferimentos leves. Pouco tempo depois, o homem de 51 anos retornou até a frente da casa do outro envolvido, portando uma espingarda de pressão e um simulacro de pistola, e o ameaçou de morte.

A mãe do homem ameaçado acionou a Polícia Militar, que foi até o local e, com base nas informações passadas, localizou o suspeito em sua residência. Ele confessou aos policiais que havia utilizado as armas para intimidar o desafeto.

Durante buscas, os policiais localizaram uma réplica de pistola e a espingarda de pressão escondida no quintal. Ambas foram apreendidas.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia e submetidos a exames de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça. As partes foram orientadas e liberadades após o registro da ocorrência.

