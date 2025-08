Homem alega prejuízo de R$ 30 mil após conversas com mulher em app de paquera

Compartilhar no facebook

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 56 anos registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de um possível golpe emocional e financeiro em São Carlos, após conhecer uma mulher de 45 anos por meio de um aplicativo de relacionamentos.

Segundo o relato, após breve conversa virtual, o contato foi transferido para o WhatsApp, onde a mulher passou a relatar diversos problemas pessoais e financeiros. Ela solicitou ajuda com promessas de devolução dos valores com juros, mas nunca apresentou comprovantes.

Ao longo da relação virtual, o homem afirma ter emprestado aproximadamente R$ 30 mil, sem nunca ter se encontrado presencialmente com a mulher. Ainda segundo ele, a suspeita costumava apagar mensagens, evitava encontros e criava novas histórias. Após cobrar mais transparência, o homem afirma ter sido surpreendido com uma intimação com base na Lei Maria da Penha.

