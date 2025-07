Homem agride mulher após crise de ciúmes no Centro

Plantão Policial - Crédito: arquivo

Na madrugada deste domingo (27), uma mulher de 31 anos foi vítima de agressão por parte do companheiro, de 36 anos, em São Carlos. O caso ocorreu por volta das 3h na região central da cidade, nas proximidades de uma casa de shows.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM e encontrou a vítima com marcas de sangue no rosto. Ela relatou que havia sido agredida com socos pelo companheiro após uma crise de ciúmes iniciada dentro do estabelecimento, quando conversava com amigas.

O casal manteve união estável por cerca de um ano. A vítima afirmou que o agressor costuma apresentar comportamento possessivo e violento quando consome bebidas alcoólicas, e revelou que essa não foi a primeira agressão sofrida. Após ser agredida dentro do carro do autor, ela conseguiu descer do veículo com a ajuda de transeuntes. O suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

