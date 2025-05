Homem agride companheira e se tranca no quarto com o filho de 1 ano

Guarda Municipal - Crédito: divulgação

Na madrugada deste domingo (04), por volta da 1h, a Guarda Municipal foi acionada pelo CCO (Centro de Controle Operacional) para prestar apoio na UPA Santa Felícia, onde uma mulher identificada como G.S., de 48 anos, procurou atendimento médico após sofrer agressões do companheiro, E.D.A., de 50 anos.

Segundo relato da vítima, ela havia acabado de sair de uma festa de casamento com o namorado, que começou a discutir sem motivo aparente. Ele a obrigou a sentar no banco traseiro do veículo com o filho dele, de apenas 1 ano e 3 meses. Durante o trajeto até a residência, o suspeito realizou manobras perigosas, causando a queda da criança no assoalho do veículo e fazendo com que G.S. batesse a cabeça nas laterais da caminhonete.

Ao chegar à residência, a vítima conseguiu descer correndo e pedir ajuda a um morador, deixando a criança na calçada. O cidadão prontamente a levou até o UPA, onde foi atendida e comunicou a Guarda Municipal sobre o ocorrido.

As equipes se dirigiram até o endereço indicado e encontraram o portão aberto, mas a porta da casa trancada. Foi possível ouvir o choro intenso de uma criança no interior do imóvel. Ao tentar contato com E.D.A., o mesmo se recusou a conversar.

Diante da situação, foi feito contato com o delegado de plantão, que autorizou a entrada no imóvel mediante consentimento da vítima, proprietária da residência. Como G.S. estava em atendimento médico, sua filha levou a chave da casa até o local. Ao acessar a residência, verificou-se que o agressor estava trancado em um quarto com a criança. Como a porta do cômodo não pôde ser aberta e a criança chorava inconsolavelmente, os filhos da vítima autorizaram o arrombamento da porta para resgate da criança e detenção do suspeito.

E.D.A. foi detido no local e encaminhado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O indivíduo foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

