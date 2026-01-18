Homem agride a companheira após ingerir bebida alcoólica

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na madrugada deste sábado (18) em uma residência localizada no Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de desentendimento entre um casal.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, uma mulher de 33 anos, que relatou viver há cerca de 18 anos com o companheiro, de 35 anos. Segundo ela, após o homem ingerir bebida alcoólica, o casal iniciou uma discussão verbal que evoluiu para vias de fato, momento em que ele teria a segurado pelo pescoço. Apesar da agressão, não foram constatadas lesões aparentes.

A vítima informou ainda que não acionou a Polícia Militar, acreditando que a chamada tenha sido feita por uma vizinha. Ela declarou não ter interesse na prisão do companheiro, mas solicitou a concessão de medida protetiva de urgência, alegando que a relação se tornou insustentável.

O homem confirmou que consumiu bebida alcoólica durante uma confraternização e que houve discussão, porém negou a agressão. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial para o registro da ocorrência, sem a necessidade do uso de algemas.

Na delegacia, a mulher relatou que o casal possui três filhos e enfrenta uma situação delicada, pois uma das filhas, de 15 anos, sofre de doença autoimune e está em tratamento em Ribeirão Preto, o que tem abalado o relacionamento.

Diante dos fatos, foi elaborado o pedido de medida protetiva de urgência, determinando o afastamento do autor do lar e a manutenção de distância da vítima. O homem se comprometeu a deixar a residência e afirmou que continuará auxiliando nos cuidados e no tratamento da filha.

O caso foi registrado como violência doméstica e vias de fato e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para as providências cabíveis.

