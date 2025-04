Homem afirma ter sido vítima de fraude após negociar veículo

Carros - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 31 anos prestou queixa na noite de terça-feira, 22, na CPJ, alegando ter sido vítima de uma fraude praticada pela antiga revenda Mania Kar após negociar seu carro.

No boletim de ocorrência a vítima disse que no dia 20 de agosto de 2023 foi até a loja em questão e deixou seu carro e adquiriu outro. O combinado seria que o comerciante quitaria o carro que deixou. Porém, isso não teria ocorrido.

De acordo com a vítima, o acusado pagava as mensalidades que estava em seu nome até fevereiro do ano passado, quando ele vendeu o veículo que era seu para uma mulher que fez novo financiamento. De acordo com o queixoso, o carro que era seu passou a ter dois financiamentos.

Diante do fato ele entrou na Justiça e há três meses o acusado teria deixado de pagar o financiamento e o nome da vítima acabou sendo protestado com o risco de ele perdeu o veículo que teria adquirido no estabelecimento comercial. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também