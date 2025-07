Homem afirma carro foi vendido sem autorização ao ser deixado em oficina mecânica

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 67 anos procurou a Polícia Civil para denunciar um caso de suposta apropriação indébita ocorrido após contratar um serviço mecânico em Araraquara. Segundo o boletim de ocorrência, ele havia deixado seu veículo, um Fiat Uno, sob os cuidados de um profissional recomendado por um conhecido, mas o carro acabou sendo vendido sem sua autorização.

O fato aconteceu no dia 3 de janeiro, quando a vítima pagou R$ 700 pelo reparo do veículo e autorizou que o mecânico o levasse até a oficina. Posteriormente, o mesmo profissional solicitou mais R$ 430 para compra de peças, valor que também foi transferido pela vítima. O prazo combinado para a entrega do carro expirou, e o homem começou a desconfiar ao receber uma ligação de uma mulher desconhecida que dizia estar com o veículo e exigia R$ 2 mil para devolvê-lo.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que identificou o responsável pela venda do carro. Durante diligências, o veículo foi localizado pela Polícia Militar no dia 14 de julho, estacionado em via pública no bairro Dom Constantino Amstalden, em São Carlos. No momento da abordagem, uma mulher de 29 anos estava ao volante e informou ter adquirido o automóvel de um homem, alegando desconhecer que havia restrições sobre o veículo.

Outras duas pessoas também compareceram à delegacia e afirmaram ter relação com a posse do automóvel. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal. A Polícia Civil prossegue com a investigação para apurar todas as circunstâncias da negociação e responsabilizar os envolvidos.

