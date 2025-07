Homem acusado de tentar aplicar o golpe do falso bolo é detido com moto adulterada em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos foi preso na noite de quarta-feira (23), em São Carlos, por tentativa de estelionato e adulteração de sinais identificadores de veículo. O caso aconteceu por volta das 18h40, na Rua Padre Teixeira, na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, uma ocorrência foi irradiada via COPOM após uma denúncia de tentativa de golpe envolvendo um casal, sendo um deles policial militar. A esposa do sargento havia recebido uma mensagem informando que teria ganhado um bolo de uma conhecida confeitaria da cidade, e que poderia retirá-lo no local ou receber em casa mediante pagamento de uma taxa de entrega.

Desconfiando da veracidade da mensagem, o casal entrou em contato com a confeitaria, que negou a existência de qualquer promoção ou entrega em nome da mulher. Eles, então, autorizaram a suposta entrega e acionaram uma equipe policial.

No local, os policiais abordaram o entregador, de 38 anos. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas ao inspecionar a motocicleta utilizada na entrega, os PMs constataram adulteração na placa, que estava com uma fita modificando a numeração.

Diante dos fatos, ele foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O suspeito já possuía antecedentes pelos crimes de estelionato (art. 171) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311).

