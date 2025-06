Homem acusado de abastecer "biqueiras" é preso pela Força Tática com grande quantidade de drogas

Droga apreendida - Crédito: Lourival Izaque

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar realizada na noite desta terça-feira (17) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

As equipes receberam informações de que um veículo suspeito estaria sendo utilizado para abastecer pontos de tráfico nos bairros Santa Felícia e Santa Angelina. Durante patrulhamento, o carro foi localizado e abordado na Rua Cid Silva César. Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado na revista pessoal do condutor, os policiais encontraram uma bolsa com grande quantidade de entorpecentes no interior do automóvel.

O suspeito confessou que fazia o abastecimento dos pontos de venda de drogas na região. Ao todo, foram apreendidas mais de 1.300 porções de cocaína, crack, maconha, skunk, além de porções de Dry e Ice. O veículo utilizado no transporte e um celular também foram apreendidos.

O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a prisão foi ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça.

