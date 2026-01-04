(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Segurança

Homem acusa companheira de agressão no Jardim Cruzeiro do Sul

04 Jan 2026 - 13h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 54 anos procurou a Polícia Civil na noite deste sábado (3) para registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e dano.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 20h, em uma residência no Jardim Cruzeiro do Sul. A vítima relatou que mantém união estável há cerca de um ano com a companheira, de 36 anos, com quem divide o mesmo imóvel.

Segundo o relato, ao chegar em casa, o homem teria sido surpreendido pela companheira, que passou a agredi-lo fisicamente com tapas e socos, além de arremessar pedras. Ainda conforme a vítima, após as agressões, a mulher danificou uma motocicleta que estava guardada na garagem da residência.

O homem informou à polícia que o imóvel é de sua propriedade e que não é a primeira vez que episódios semelhantes ocorrem, apontando que as agressões teriam sido motivadas por ciúmes.

A ocorrência foi registrada como crime consumado de lesão corporal e o caso encaminhado à delegacia da área. 

Leia Também

Após furto, homem é flagrado dormindo no forro de residência em Santa Felícia
Segurança12h59 - 04 Jan 2026

Após furto, homem é flagrado dormindo no forro de residência em Santa Felícia

Cinco indivíduos são presos em flagrante por furto em prédio do antigo McDonald's
Segurança12h44 - 04 Jan 2026

Cinco indivíduos são presos em flagrante por furto em prédio do antigo McDonald's

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões
Segurança09h47 - 04 Jan 2026

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público
Segurança09h13 - 04 Jan 2026

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público

Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina
Segurança06h22 - 04 Jan 2026

Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina

Últimas Notícias