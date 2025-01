Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos formulou queixa na CPJ e disse que foi vítima de agressão na quarta-feira, 1. O fato teria ocorrido por volta das 16h, na Vila São José.

A vítima disse que estava em frente a sua casa conversando com um amigo, quando um carro parou e seu vizinho teria agredido com um soco no rosto e feito ameaças. Outra agressão teria ocorrido há três meses. Os motivos, segundo a vítima, são ignorados.

