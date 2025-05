Homem é esfaqueado pelo sogro no Jardim Zavaglia

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite desta segunda-feira (12), um homem de 41 anos foi esfaqueado pelo próprio sogro, de 61 anos, no Jardim Zavaglia. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 e encontrou a vítima caída em via pública, em frente à sua residência, com um ferimento no braço direito.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem identificou seu sogro como o autor do golpe. Imediatamente, o socorro foi solicitado, e ele foi encaminhado para a UPA Santa Felícia, onde recebeu atendimento médico.

Os policiais seguiram até a residência do acusado, sendo recebidos pela esposa do homem. O sogro não estava no local, mas, durante uma ligação realizada pela mulher, ele teria admitido a agressão. Segundo o relato, o ato foi em legítima defesa, afirmando que a vítima teria aparecido armada com um facão e ameaçado agredir sua enteada. Ainda de acordo com a versão apresentada, situações como essa seriam recorrentes, e, desta vez, ele conseguiu desarmá-lo antes de golpeá-lo.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ)

