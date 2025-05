Homem acusa mulher de agressão na Vila São Gabriel

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um caso de agressão foi registrado em boletim de ocorrência por volta das 17h30 desta quinta-feira, 22, na CPJ, onde um homem de 46 anos acusa a companheira de agressão. O caso teria ocorrido em uma moradia na Vila São Gabriel.

A vítima, em boletim de ocorrência, disse que convive com há acusada há 20 anos e tem da união, uma filha adolescente e que nesta quinta, a garota teria presenciado a mãe agredir o pai com um tapa no rosto, após discussão. Não satisfeita, de acordo com a vítima, a acusada, sem autorização teria feito uma transferência via PIX no valor de R$ 230 para sua conta, causando prejuízo a ele.

