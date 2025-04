Homem acusa ex de companheira de danificar carro e fazer ameaças

l - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem está sendo acusado de causar danos em um veículo e ameaçar de morte o atual companheiro de sua ex-mulher, que possui medida protetiva contra o acusado. O fato teria ocorrido por volta das 22h20, na rua Episcopal, no centro, na quarta-feira, 23 e registrado nesta segunda-feira, 28, na CPJ.

A vítima, de 28 anos, relata que estava em seu Fox com a namorada quando o ex-marido dela passou a persegui-los com seu HB branco. Em dado momento a vítima parou em um semáforo, quando foi fechado pelo agressor que desceu do seu veículo e de posse de um taco, passou a desferir golpes no Fox, quebrando vidros e amassando a lataria.

Segundo a vítima, o acusado teria proferido ameaças de morte contra o casal. Foi apurado ainda que a ex-mulher possui medida protetiva contra o acusado, que teria descumprido a ordem judicial. O caso será investigado pela Polícia Civil.

