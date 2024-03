Homem acusa esposa de agressão em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 19h desta terça-feira, 19, em São Carlos. A vítima, um homem de 46 anos, acusa esposa, de 43 anos, de agressões.

Na CPJ, em boletim de ocorrência, o marido disse que a esposa estaria no celular ouvindo um áudio e a indagou o que seria o assunto. De acordo com ele, a mulher surtou e partiu para agressão (socos, chutes e arranhões) na frente do filho adolescente. Afirmou ainda que as agressões são recorrentes, mas nunca registrou boletim de ocorrência.

