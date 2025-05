Homem é preso acusado de agredir a esposa em São Carlos

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um caso de violência doméstica marcou a noite desta quinta-feira, 8, em uma moradia na Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Carlos e uma mulher acabou sendo agredida pelo seu companheiro. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Consta no documento policial que PMs atenderam a ocorrência e apuraram junto a vítima, de 38 anos, que ela convive com o acusado por 9 anos, tendo um filho da união e que nesta noite, o companheiro teria gritado com a criança. Ela, ao pedir que cessasse tal atitude, teria sido agredida com um chute na perna esquerda, causando inchaço.

O agressor foi ouvido pela PM. Confirmou ter gritado com a criança, porém, afirmou que a companheira teria partido para cima com unhadas nos braços e um tapa em seu rosto. Para se defender, teria dado o chute na companheira. De acordo com o apurado, após a agressão, o clima teria se acalmado.

Os policiais encaminharam a mulher a UPA Santa Felícia para atendimento médico e posteriormente o casal foi encaminhado à CPJ. O agressor, após ser autuado por violência doméstica foi recolhido ao centro de triagem.

