Guarda Municipal prende homem por furto em prédio desativado em São Carlos

Um homem de 46 anos foi detido em flagrante por furto na manhã desta sexta-feira (2) pela Guarda Municipal de São Carlos. A ocorrência foi registrada na antiga Casa de Acolhimento, localizada na Rua Dr. João de Oliveira, no bairro Vila Carmem.

Segundo informações da Guarda Municipal, equipes realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades do imóvel, que atualmente passa por reforma e não está em funcionamento. As rondas foram intensificadas devido a tentativas de furto registradas anteriormente no local.

Ao chegarem em frente ao prédio, os guardas perceberam marcas de pegadas no muro, o que levantou a suspeita de invasão. Diante disso, a viatura realizou rondas nas imediações, inclusive dando a volta no quarteirão, com o objetivo de verificar se o suspeito sairia por alguma residência vizinha.

Após retornar à via, os agentes se depararam com o indivíduo já em frente ao imóvel, momento em que foi realizada a abordagem. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo grande quantidade de fios.

Em vistoria no local, os guardas constataram que os fios da caixa de passagem haviam sido cortados, sendo do mesmo tipo dos encontrados na bolsa do suspeito.

Questionado, o homem informou que mora na mesma rua do fato, porém não soube ou não quis informar a origem do material apreendido.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial da Polícia Civil. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da Justiça.

