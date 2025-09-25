Guarda Municipal prende dois por tráfico de drogas no Jardim Mercedes

Na tarde desta quarta-feira (24), por volta das 14h40, a Equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos deteve dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Mercedes.

Durante patrulhamento pela Rua Alfeo Ambrogio, os agentes avistaram um indivíduo em frente a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, outro homem, que estava dentro do imóvel abandonado, tentou fugir. Ele foi acompanhado pelos guardas e acabou detido já na Rua Domingos Marra, quando pulava o muro de uma casa. Com ele, foram localizadas pedras de crack e dinheiro.

Dentro do imóvel, os GMs encontraram outro indivíduo dormindo em um dos quartos. No local, foram apreendidos 22 eppendorfs com substância análoga à cocaína, 48 invólucros de maconha, 97 pedras de crack, além de R$ 505,60 em dinheiro, um celular, uma faca e uma maquininha de cartão.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), juntamente com o material apreendido. Ambos foram autuados e encaminhados ao Centro de Triagem, ficando à disposição da autoridade policial.

Leia Também