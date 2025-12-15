Guarda Municipal localiza motocicleta furtada defronte ao shopping Iguatemi

A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na tarde desta segunda-feira (15), uma motocicleta que havia sido furtada horas antes na cidade. O veículo foi encontrado abandonado na rua Samuel Sávio, no Jardim Botafogo.
De acordo com as informações, por volta das 17h40 a Central de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima relatando a presença de uma motocicleta em aparente estado de abandono, possivelmente produto de furto ou roubo. Uma viatura foi imediatamente deslocada até o endereço informado.
No local, os agentes constataram que se tratava de uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta. Após consulta, o proprietário foi contatado e informou que o veículo havia sido furtado por volta das 15h, em frente ao Shopping Iguatemi, embora o boletim de ocorrência ainda não tivesse sido registrado.
O proprietário compareceu ao local e, após a elaboração do relatório de ocorrência pela Guarda Municipal, a motocicleta foi restituída. O caso foi orientado para posterior registro oficial junto às autoridades competentes.