Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no Santa Angelina

Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal, por meio da equipe do Canil, apreendeu uma expressiva quantidade de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (03), durante patrulhamento preventivo no bairro Santa Angelina.

De acordo com o registro da ocorrência, os GMs Marcelo, Hilton e Carlos, acompanhados da cadela K9 Índia, realizavam rondas pela Avenida João Dagnone quando avistaram três indivíduos saindo de um canteiro central. A abordagem não foi possível, mas, diante da suspeita de que o local fosse ponto de tráfico de drogas, a equipe acionou a cadela de faro.

A K9 Índia conseguiu localizar uma sacola escondida em meio à vegetação contendo diversas porções de drogas: um saquinho com substância semelhante à cocaína, um pote com várias porções de maconha, 220 pedras de crack, 88 eppendorfs de cocaína, 22 tubetes de haxixe, 22 tabletes de maconha, 106 invólucros de maconha, 81 porções de skank, 13 porções de K9 (droga sintética), quatro porções de ice e um comprimido de ecstasy.

Todo o material apreendido foi recolhido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial registrou o caso.

