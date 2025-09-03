(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no Santa Angelina

03 Set 2025 - 15h37Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no Santa Angelina - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal, por meio da equipe do Canil, apreendeu uma expressiva quantidade de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (03), durante patrulhamento preventivo no bairro Santa Angelina.

De acordo com o registro da ocorrência, os GMs Marcelo, Hilton e Carlos, acompanhados da cadela K9 Índia, realizavam rondas pela Avenida João Dagnone quando avistaram três indivíduos saindo de um canteiro central. A abordagem não foi possível, mas, diante da suspeita de que o local fosse ponto de tráfico de drogas, a equipe acionou a cadela de faro.

A K9 Índia conseguiu localizar uma sacola escondida em meio à vegetação contendo diversas porções de drogas: um saquinho com substância semelhante à cocaína, um pote com várias porções de maconha, 220 pedras de crack, 88 eppendorfs de cocaína, 22 tubetes de haxixe, 22 tabletes de maconha, 106 invólucros de maconha, 81 porções de skank, 13 porções de K9 (droga sintética), quatro porções de ice e um comprimido de ecstasy.

Todo o material apreendido foi recolhido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial registrou o caso.

Leia Também

PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia
Segurança pública14h38 - 03 Set 2025

PM divulga balanço de ocorrências em agosto na área da 3ª Companhia

Colisão entre carro e caçamba é registrada no Cidade Aracy II
Segurança13h11 - 03 Set 2025

Colisão entre carro e caçamba é registrada no Cidade Aracy II

Procurado por roubo é detido pela Guarda Municipal no Cidade Jardim
Segurança11h54 - 03 Set 2025

Procurado por roubo é detido pela Guarda Municipal no Cidade Jardim

Carro com suspeita de adulteração é apreendido no Varjão
Segurança11h52 - 03 Set 2025

Carro com suspeita de adulteração é apreendido no Varjão

Mulher é acusada de simular sequestro para obter dinheiro do marido
Segurança09h54 - 03 Set 2025

Mulher é acusada de simular sequestro para obter dinheiro do marido

Últimas Notícias