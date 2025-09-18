Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas com apoio da K9 Índia no Jardim Hikare

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (18), a equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos, durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Hikare, apreendeu uma significativa quantidade de entorpecentes com o auxílio da cadela policial K9 Índia.

Por volta das 10h30, ao ingressar na Rua Alois Partel, os guardas perceberam que três indivíduos, ao notarem a aproximação da viatura, fugiram rapidamente em um veículo escuro, que não pôde ser identificado. Considerando que o local é conhecido como ponto de tráfico, a equipe realizou varredura com o cão farejador, que indicou a presença de drogas escondidas na vegetação.

Na sacola encontrada, estavam:

131 pedras de crack;

47 porções de maconha;

284 eppendorfs contendo cocaína;

4 porções de skank;

13 porções de haxixe.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada e as providências cabíveis foram tomadas pela autoridade policial de plantão.

