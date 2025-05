Guarda Municipal localiza entorpecentes no Santa Angelina

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 9h25 desta quinta-feira, 1, entorpecentes que estariam abandonados na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina. Ninguém foi detido.

Os GMs perceberam a presença de dois homens em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram. No local, contaram com o auxílio da K9 Índia e localizaram em um cano na calçada, uma sacola com 136 pinos com cocaína, 92 porções de maconha, oito tabletes da mesma droga, 97 pedras de crack, seis tubetes com skank, 12 porções de haxixe, 18 porções de dry e uma porção de cocaína. O material localizado fora apresentado na CPJ.

